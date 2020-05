Le jour où Johan Cruyff aurait participé à une orgie

Le 7 juillet 1974, la Hollande s'incline en finale de Coupe du monde face à l'Allemagne de l'Ouest (2-1). Pendant le match, Cruyff est à côté de ses pompes. Un coup de mou qui, selon la presse allemande, aurait pris naissance dans une piscine avec des filles, une semaine avant...



"Cruyff a fumé toutes mes cigarettes"

Première minute de jeu. Johan Cruyff est fauché par Uli Hoeness. Penalty. But de Neeskens. Les Pays-Bas entament de manière idéale leur finale de Coupe du monde face à la RFA. Sauf que c'est la dernière action décisive de Cruyff dans ce match. Après l'ouverture du score, lesdéjouent et abandonnent la possession de balle. Les Allemands reviennent par Paul Breitner sur penalty et prennent l'avantage par Gerd Müller. 2-1, score final. Cruyff, muselé toute la rencontre par Berti Vogts, passe complètement à côté de son match., assure l'ancien journaliste allemand, devenu peintre, Guido Frick.Guido a sa petite idée sur l'origine de la méforme du Ballon d'or. À l'époque, il couvre le parcours des Pays-Bas pour le journal local. Le 2 juillet, cinq jours avant la finale, il publie un papier relatant la folle soirée de quatre joueurs hollandais, dont Cruyff, accompagnés de quelques filles. Son titre ? "La superstar Cruyff invite à une fête à poil dans la piscine". Le même jour,, le plus grand tirage du pays, sort également l'information. Dans un style plus racoleur : "Cruyff, champagne, filles à poil et bain froid". Quelques jours plus tard, la femme de Cruyff, Danny, restée à Barcelone, est mise au courant., s'interroge Robbie Rensenbrink, présent à la sauterie lui aussi.Quel genre de soirée, au juste ? Le 30 juin 1974, les Pays-Bas battent la RDA, 2-0, lors du deuxième match de la seconde phase de poules. Après la rencontre, lesretournent à l'hôtel Krautkrämer, situé à Münster. Les joueurs et le staff décident de fêter la victoire (qui les maintient en course pour la finale, avant le dernier match de groupe décisif Lire la suite de l'article sur SoFoot.com