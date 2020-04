Le jour où Johan Cruyff a tiré un penalty à deux

En 1976, Antonin Panenka donne naissance au tir au but qui porte son nom. Six ans plus tard, Johan Cruyff révolutionne lui aussi, à sa manière, le penalty. Il ne pouvait en être autrement pour un homme qui exècre l'exercice.



Le remake raté d'Henry et Pirès

Trente-trois ans après les faits, Jesper Olsen n'a pas oublié ce moment de flottement que Johan Cruyff et lui-même ont offert aux 10 500 spectateurs présents au Stadion De Meer d'Amsterdam, ce 5 décembre 1982. Ce soir-là, l'Ajax éparpille Helmond Sport, 5-0. Une humiliation qui connaît son climax à la 21minute alors que Cruyff se baisse pour poser le ballon sur le point de penalty. Son mètre 80 à peine déplié, il décale délicatement le ballon sur la gauche pour son jeune coéquipier. Le Danois lui remet instantanément, et Cruyff marque dans le but déserté. Le dindon de la farce s'appelle Otto Versfeld."Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu !", rejoue le gardien d'Helmond Sport. Sur le banc des remplaçants, Hans Galjé, le portier réserviste de l'Ajax, compatit avec son homologue :Si le geste laisse l'assistance incrédule, Jan Manuel, l'arbitre, ne perd pas de temps pour valider le second but de l'Ajax. Le bonhomme connaît son règlement.Le, aussi appelé, n'est finalement rien d'autre qu'une sanction visant à réprimander une équipe coupable, dans sa surface Lire la suite de l'article sur SoFoot.com