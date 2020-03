Le jour où Johan Cruyff a joué avec le PSG

Au début de l'été 1975, le triple ballon d'or pose ses valises à Paris et enfile le maillot RTL du PSG. Pour y signer un contrat? Non, simplement pour y jouer le tournoi de Paris. Sous les huées du Parc des Princes.



Belmondo, Dahleb et la photo souvenir

Les légendes urbaines ont la peau dure. Ainsi, les supporters du PSG aiment raconter qu'en juin 1975, Johan Cruyff a failli signer au PSG, avant de se rétracter sous la pression des dirigeants du FC Barcelone.assure fermement Daniel Hechter, président du club à l'époque.Mais alors, comment le meilleur joueur de l'époque a-t-il atterri dans un club tout juste promu en première division?détaille le couturier, grand fan du joueur et de l'Ajax Amsterdam, dont il se serait inspiré pour dessiner le maillot du PSG à son arrivée au club en 1973.Pour la forme, il en touche deux mots à l'entraîneur parisien, Just Fontaine, qui n'a pas oublié le coup de folie de son patron:'Je peux avoir Cruyff, ça t'intéresse?','Évidemment.'" Et le Barça dans tout ça?, résume Daniel Hechter. Et voilà le beau Johan Cruyff qui débarque à Saint-Germain-en-Laye quelques jours avant le tournoi. En pleine partie de cartes.sourit Dominique Lokoli, défenseur parisien à l'époque.Le Paris Saint-Germain est alors un club jeune -fondé officiellement cinq ans auparavant- avec une ambition mesurée., rappelle l'immense Mustapha Dahleb. De fait, pour trouver des stars, il faut traîner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com