Le jour où Johan Cruyff a enregistré une chanson

En 1969, Johan Cruyff ne remporte rien sur le terrain. Cette année-là, c'est avec une chanson folklorique, vendue à plus de 70 000 exemplaires, que le joueur de l'Ajax connaît le succès.



Du rhum, des clopes et des cuivres

Chris Waddle, Pelé, Jean-Pierre François... Nombreux sont les footballeurs qui troquent, par passion ou opportunisme, le short pour le micro. En 1966, Franz Beckenbauer pose ainsi son flow sur, en VF) et se hisse à la 31place des charts. Trois ans plus tard, les producteurs Willem van Kooten et Freddy Haayen, qui ont fondé le label Red Bullet en compagnie du compositeur Peter Koelewijn, répliquent."Cor, je veux enregistrer une chanson avec Johan Cruyff, je t'envoie l'argent ?", rejoue Van Kooten. À l'autre bout du fil, Coster hésite.reprend le producteur."C'est beaucoup trop, en plus Johan ne sait absolument pas chanter !"rétorque l'agent.argumente Peter Koelewijn.Rattrapés par la logique, les associés de Red Bullet payent un montant forfaitaire de 10 000 florins, soit environ 4 500 euros. À 22 ans, Johan Cruyff et sa voix rocailleuse vont donc enregistrer un disque. Qui s'intitule, se traduit grosso modo paret raconte l'histoire d'un jeune boxeur amateur noyant sa déception dans un bar après avoir été mis KO lors d'un combat, avant de retrouver sa femme en colère en rentrant chez lui.Originaire d'Eindhoven, Peter Koelewijn a imaginé l'air de sa chanson dans le plus pur style oom-pah, ce genre de musique qui ambiance les bals populaires remplis de chopes et de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com