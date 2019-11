Le jour où j'ai vu tomber le mur de Berlin

« Vous m'avez bien dit que vous étiez journaliste, n'est-ce pas ? Vous devriez sortir, il paraît qu'il y a des Trabant sur le Ku'damm. » On ne remerciera jamais assez les réceptionnistes consciencieux. D'autant que l'époque ignorait encore les chaînes d'info en continu, Internet et la téléphonie mobile.Il est peut-être 23 heures, 23 h 30 au maximum, ce jeudi soir lorsque je reçois, dans ma chambre d'hôtel située dans la partie occidentale de la ville, cette information parfaitement incongrue. Que font des caisses à savon est-allemandes au beau milieu des Audi et Mercedes qui encombrent le Kurfürstendamm, « les Champs-Élysées de Berlin-Ouest » ?J'en oublie instantanément la raison pour laquelle le journal qui m'employait alors m'a envoyé ici. En quelques minutes, je rejoins la célèbre artère pour constater de visu que le veilleur de nuit avait dit vrai. Des Trabant donc, et des dizaines de piétons vêtus de mauvais jeans et de blousons ringards qui déambulent, tour à tour intimidés et extatiques, avant de tomber dans les bras de Berlinois de l'Ouest venus leur souhaiter la bienvenue ; le Mur est bel et bien tombé.Commence alors la nuit la plus longue et, pour les 16 millions de citoyens de « l'État ouvrier et paysan », l'un des régimes les plus répressifs du bloc de l'Est, la promesse de l'aube.Lire aussi Jacques Attali : « La chute du mur de Berlin est une anecdote sans importance »Minuit, KurfürstendammQuelques...