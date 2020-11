So Foot • 09/11/2020 à 07:00

Le jour où Harry Redknapp a fait jouer un supporter de West Ham

Dans l'un des contes de fées les plus touchants de l'histoire du football moderne, Harry Redknapp, alors coach assistant de West Ham, aurait un jour tiré un supporter excité de la foule afin de le mettre sur le terrain. L'histoire se serait passée en 1994. À peu près comme ça...

Tender hooligan

Depuis ses cinq ans, Steve Davies rêvait de jouer pour West Ham United. Il a grandi dans la ville ouvrière de Rushden où, logiquement, il aurait dû supporter Rushden, ou Northampton, voire Coventry City. Mais après avoir vu le triomphe de West Ham contre Fulham en finale de la Cup 1975, Steve comprend qu'il aura à jamais le cœur, dit-il au sujet de la légende de West Ham, 528 matchs pour 88 buts, dont une tête plongeante pour arracher la Cup à Arsenal, en 1980.Quatre mois plus tard, le jeune Steve Davies s'engouffre dans un train pour Londres pour aller voir Brooking et West Ham United défier Watford à Upton Park. Il peut difficilement contenir sa joie lorsque le ballon s'envole droit vers lui alors qu'il se trouve dans le virage Nord.Mais Steve ne pouvait pas le rendre comme ça."Viens le chercher !"À la grande joie de l'audacieux, Brooking vient.Ce jour-là, West Ham gagne 3-2, Brooking marque, et Steve revient chez lui avec une histoire à raconter à son père, un Gallois du nom de Geoff Davies.Le père Davies était un costaud qui jouait défenseur en amateur. Quand le jeune Steve est devenu assez grand, il a suivi ses traces, s'engageant à son tour dans le pluvieux championnat amateur de la région des Midlands.