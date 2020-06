Le jour où Guardiola a projeté Gladiator

Le 20 juin 2000, il y a tout juste vingt ans, le film Gladiator sortait dans les salles obscures en France. Un Espagnol qui deviendra héros à Rome ? Il n'en fallait pas plus à Pep Guardiola pour transformer le vestiaire du Barça en salle de cinéma, avant la finale de la Ligue des champions 2009, au stade olympique de la Ville éternelle.

"J'ai besoin de ton aide pour gagner la Champions !"

Un magnifique coucher de soleil se dessine derrière le stade olympique de Rome. À l'intérieur de l'arène, Víctor Valdés termine son échauffement avant ses coéquipiers et se dirige en premier vers le vestiaire occupé par le FC Barcelone. Ce 27 mai 2009, le gardien du Barça perpétue ses habitudes, à quelques minutes de disputer une finale de Ligue des champions contre Manchester United. Mais pour une fois, Valdés trouve un vestiaire fermé à double tour. Il tambourine à la porte. Un assistant de Pep Guardiola ouvre, lui demande de patienter et referme la porte. Le portier est stupéfait. Puis, le reste de l'équipe se pointe, Xavi en tête, qui voit son portier sur le pas de la porte :: Que se passe-t-il ?: On ne peut pas entrer !: Pourquoi ?: On m'a demandé d'attendre ici...Les deux hommes n'en ont alors aucune idée, mais avant de disputer cette finale, Pep Guardiola leur prépare quelque chose de spécial. Il veut leur projeter un montage de moments de joie de leur saison couplé avec des scènes du film. Et pour cause, le péplum de Ridley Scott magnifie l'héroïsme de "l'Espagnol" incarné par Russell Crowe dans le Colisée romain.À l'époque, Pere Guardiola, frère de Pep, travaille pour l'équipe commerciale de Nike. Quelques mois avant la finale, il assiste, lors d'une session de team building, à la projection d'extraits de. Pere transmet alors à Pep l'idée de projeter des extraits du film avant la finale de Rome. Et c'est Santi Padró, qui travaille pour la chaîne de télévision catalane TV3, qui va la rendre possible. Quelques jours après la qualification du Barça pour la finale, arrachée dans les dernières minutes d'une demi-finale retour épique à Stamford Bridge, le coach envoie ce texto au journaliste :Les deux hommes se connaissent bien depuis le début des années 1990, à l'époque où Guardiola débutait au Barça sous