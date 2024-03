information fournie par So Foot • 20/03/2024 à 00:15

Le jour où Griezmann n’a pas joué avec les Bleus

Touché à la cheville, Antoine Griezmann ne portera pas le maillot bleu face à l’Allemagne, samedi. La fin d’une incroyable série de 84 matchs qui nous fait remonter au 13 juin 2017, une autre époque.

Est-ce pour « nous réveiller avant qu’il ne parte-parte » qu’Antoine Griezmann est arrivé à Clairefontaine en sosie officieux de George Michael, lundi ? Peut-être. Toujours est-il que, pour la première fois depuis le 13 juin 2017, l’équipe de France va disputer un match de football sans son cerveau. Samedi, face à l’Allemagne à Lyon, les Bleus inaugureront leur nouveau maillot, conçu pour rendre hommage au sacre de la bande de Platini à l’Euro 1984, et ce, sans Antoine Griezmann. Une première depuis… 84 matchs. Si ça ne s’invente pas, le caractère inédit de cette absence révèle surtout le poids de l’indispensable numéro 7 des Bleus. Et renvoie à une autre époque.

Souviens-toi l’été 2017

La dernière fois qu’Antoine Griezmann n’était ni titulaire, ni entré en jeu avec les Bleus, c’était donc le 13 juin 2017 lors d’un France-Angleterre au Stade de France. À l’époque, Emmanuel Macron est un président fraîchement élu (encore peut-être de gauche pour certains), Johnny Hallyday et Charles Aznavour chantonnent toujours pendant que l’Angleterre prépare son Brexit dans l’enthousiasme et qu’Angela Merkel prépare sa dernière réélection en légalisant le mariage gay. Côté ballon, un an après sa défaite en finale de l’Euro, l’équipe de France s’articule autour d’un milieu Kanté-Pogba qui s’apprête à rouler sur le Mondial 2018, tout comme la charnière Umtiti-Varane, alignée pour la deuxième fois seulement.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com