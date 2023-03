Le jour où Ferguson a proposé 100 000 livres à un joueur pour qu’il arrête sa carrière

Faire le ménage avec des gros billets : la drôle d’idée de Sir Alex.

Défenseur reconnu du championnat d’Angleterre dans les années 80 et 90, Paul McGrath a connu une carrière pleine de hauts et de bas. Le joueur irlandais a notamment eu de gros problèmes avec l’alcool qui auraient pu lui coûter sa carrière. Dans un long entretien accordé au Telegraph , l’homme de 63 ans a évoqué le sujet par le biais d’une anecdote unique vécue lors de son passage à Manchester United (1982-1989) : « Sir Alex m’a fait entrer dans une pièce et m’a juste dit « Nous aimerions que tu arrêtes de jouer au football » . C’est aussi simple que cela. Puis il a dit qu’ils étaient prêts à me donner 100 000 £ pour que j’arrête complètement de jouer au football et que je retourne en Irlande. J’y pensais parce qu’à l’époque, 100 000 £ c’était beaucoup d’argent. » …

VP pour SOFOOT.com