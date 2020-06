Le jour où Faruk Hadžibegi? a manqué le dernier penalty de la Yougoslavie

Quelques semaines avant le début du conflit serbo-croate et avant l'éclatement morceau par morceau de la Yougoslavie, un homme aurait pu éviter (du moins retarder) l'inévitable s'il n'avait pas manqué ce foutu tir au but face à l'Argentine. Mais Faruk Hadžibegi? a buté contre les poings de Goycochea lors des quarts de finale du mondial 1990, pour ce qui restera la dernière action de la Yougoslavie unifiée dans un tournoi international. Et avec des si, l'histoire aurait certainement été moins douloureuse.

Coup de genou et tour de Babel

Dans les pages de, l'écrivain Gigi Riva se fait l'avocat d'une rationalité poussée à l'extrême. Mais il sait aussi, pour avoir conté cette histoire dans, que le ballon que Faruk Hadžibegi? avait au bout du pied était beaucoup plus lourd, beaucoup plus volumineux qu'à l'accoutumée. Ce 30 juin 1990, plus que la survie d'une sélection dans un mondial, c'est le destin d'un pays au bord de l'implosion qui se jouait au point de onze mètres. Au stade Artemio-Franchi de Florence, sous une chaleur accablante, la Yougoslavie -- réduite à dix pendant 90 minutes -- a alors poussé l'Argentine de Maradona jusqu'à la séance de tirs au but lors d'un quart de finale de Coupe du monde., énonce l'auteur italien.Ainsi s'achève l'histoire de la Yougoslavie - dans sa version complète - dans les compétitions internationales.Si ce coup de patte fébrile, repoussé des deux poings par Sergio Goycochea, n'est à cet instant qu'un penalty important manqué, c'est son environnement et son écho qui feront de cet échec l'un des symboles de la chute de la Yougoslavie. Pour que ce penalty devienne réellement le dernier d'une