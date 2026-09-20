Le jour où Damien Da Silva aurait pu filer aux States

Révélations du jour, bonjour. Bien connu des pelouses françaises, Damien Da Silva aurait pu charmer les Stazunis. Dans un entretien pour L’Equipe , l’ex défenseur central aujourd’hui reconverti dans le domaine de la nutrition pour les sportifs confie qu’il était tout proche de porter la tunique d’un club de MLS : « À Lyon, où je ne suis pas dans les petits papiers de Laurent Blanc, je veux partir. Atlanta vient avec un bon petit contrat. Par rapport au boulot de ma femme, l’idéal était de trouver un pays anglophone. Tout concordait. Je fais le forcing auprès de Lyon pour partir avant la fin de saison (l’exercice 2022-2023, NDLR). »

La nuit de trop

L’ancien Rennais poursuit : « Atlanta me dit en toute honnêteté : « On a un Sud-Américain devant toi, si ça ne se fait pas, t’es le deuxième (sur la liste) . » Je ne m’enflamme pas. L’agent m’appelle, me dit qu’ils ne font pas le Sud-Américain et qu’on les appelle le lendemain. Moi, j’étais comme un fou, un gamin qui signe son premier contrat pro. Le lendemain, ils ne me contactent pas : ils avaient fait le Sud-Américain dans la nuit ! Je suis tombé de vingt marches ! » …

SW pour SOFOOT.com