Le jour où Basile Boli et Chris Waddle ont enregistré un disque

En 1991, deux ans après Je te survivrai de Jean-Pierre François, le duo Basile Boli et Chris Waddle accouche de l'improbable We've got a feeling. Un bide devenu culte.



Article paru initialement dans le numéro 120 de SO FOOT.

Blind tests et virées nocturnes

" Chez Amplitude, la maison d'édition qui le commercialise,n'a pas laissé un souvenir impérissable. Pourtant, l'entreprise, basée dans le Val-d'Oise, détient bien les droits de la mignardise enregistrée par Chris Waddle et Basile Boli au printemps 1991, depuis le rachat du catalogue du compositeur Mat Camison.'Top 10 Football songs', informe Jean Claudel, le directeur." Quelque part entre la dance, le rap et la variété à la française,est un ovni musical typique des années 1990, avec Waddle et Boli qui balancent des paroles vides de sens sur fond de sonorités africaines. Les deux anciens Marseillais forcent même leurs accents respectifs : l'anglais pour Chris Waddle, mais surtout le français avec l'accent africain, cher à Michel Leeb, pour Basile Boli. Question d'authenticité, sans doute...Derrière cette pépite musicale se cache donc Mat Camison. Le destin de l'auteur de tubes tels queoucroise celui de Basile Boli à Auxerre. À l'époque, Guy Roux règne sur la Bourgogne et l'hymne à la gloire de l'AJA, composé par Camison, résonne sur l'Abbé-Deschamps.", explique le musicien. Passé à l'OM en 91, Basile devient une star. Au sein du club de Bernard Tapie, Boli se rapproche vite de Chris Waddle, arrivé un an avant lui sur la Canebière : "" Les deux compères s'organisent également des virées nocturnes dans Marseille, lors desquelles ils font chauffer l'autoradio: "