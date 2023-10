Le joueur du PSG qui vend le plus de maillots n'est pas Kylian Mbappé

K.I.L. contre Kyl’.

Selon le quotidien espagnol As , le joueur du Paris Saint-Germain qui génère aujourd’hui le plus de ventes de maillots floqués à son nom au store du club sur les Champs-Élysées n’est pas Kylian Mbappé, la figure planétaire de l’équipe depuis les départs de Leo Messi et Neymar, mais bien Kang-in Lee. Star montante en Corée du Sud, nouveau fer de lance de la sélection nationale avec qui il vient de s’offrir une médaille d’or aux Jeux asiatiques, l’ancien joueur de Majorque et Valence a amené, avec son transfert dans la capitale, une nouvelle part de marché venue d’Asie.…

JB pour SOFOOT.com