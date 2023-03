Le joueur du PSG et du Maroc Achraf Hakimi mis en examen pour viol

Le défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi à l'entraînement, le 3 mars 2023 à Saint-Germain-en-Laye ( AFP / Franck FIFE )

Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, considéré comme l'un des meilleurs arrières droits du monde, a été mis en examen jeudi pour viol après les accusations d'une jeune femme de 24 ans.

Cette femme accuse le footballeur, lui aussi âgé de 24 ans, de l'avoir violée samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt, en banlieue ouest de Paris.

Le joueur a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Nanterre contacté par l'AFP.

Vendredi matin, il était présent à l'entraînement du PSG. Il est apparu très souriant à son entrée sur le terrain, a constaté une journaliste de l'AFP. Le club a refusé de commenter immédiatement.

Son contrôle judiciaire lui interdit d'entrer en contact avec la jeune femme, a précisé le parquet. Il est toutefois autorisé à quitter le territoire français.

L'enquête préliminaire, ouverte lundi par le parquet, est désormais confiée à un juge d'instruction.

Contactée par l'AFP, l'avocate du joueur, Me Fanny Colin, n'était pas joignable dans l'immédiat. Mardi, elle avait assuré au Parisien que les accusations étaient "fausses" et que M. Hakimi, "serein", se tenait "à la disposition de la justice".

De son côté, la jeune femme a été entendue mercredi par les enquêteurs, ont indiqué des sources proches du dossier.

"On prend acte de la mise en examen", a réagi auprès de l'AFP son avocate, Me Rachel-Flore Pardo. "Ma cliente maintient toutes ses déclarations. Elle a fait le choix de s'exprimer exclusivement à la justice et ne souhaite pas médiatiser l'affaire, notamment pour préserver sa sécurité", a-t-elle poursuivi.

- Rencontre sur Instagram -

Le défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi lors d'un match contre Monaco, le 28 août 2022 au Parc des Princes ( AFP / Alain JOCARD )

La jeune femme s'était rendue dimanche dans un commissariat du Val-de-Marne, où elle avait déclaré avoir été violée, sans porter plainte.

Selon une source policière, elle a raconté avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi en janvier sur le réseau social Instagram et s'être rendue samedi chez lui dans un VTC (voiture de transport avec chauffeur) commandé par le joueur.

D'après une source proche du dossier, elle est arrivée samedi vers 1h00 du matin et y est restée environ une heure.

Elle affirme qu'Achraf Hakimi l'a embrassée et a commis des attouchements sans son consentement, avant de la violer, a ajouté la source policière. Parvenant à le repousser, elle dit qu'une amie, contactée par SMS, est venue la récupérer.

Achraf Hakimi est arrivé au PSG en 2021, en provenance de l'Inter Milan. Il a fait partie de l'équipe-type de l'année 2022 désignée par la Fédération internationale (Fifa) et révélée lundi à Paris.

Le joueur a participé lundi à la soirée de gala organisée par la Fifa, quelques heures après la révélation de l'ouverture de l'enquête le visant.

Blessé aux ischio-jambiers, il n'avait pas participé au choc de Ligue 1 dimanche entre Marseille et le PSG (0-3).

Fils d'une femme de ménage et d'un vendeur ambulant, tous deux Marocains et installés en Espagne depuis les années 1980, le joueur est né à Getafe, dans la banlieue sud de Madrid, dans le quartier de Las Margaritas.

Parfait hispanophone, marié à l'actrice espagnole Hiba Abouk, il a débuté le football à Ofigevi, puis rejoint le centre de formation du Real Madrid, où il a fait toutes ses classes. Il a ensuite brillé à Dortmund et à l'Inter Milan, avant de rejoindre le PSG.

Le défenseur marocain Achraf Hakimi lors du match pour la 3e place du Mondial face à la Croatie, le 17 décembre 2022 à Doha ( AFP / KARIM JAAFAR )

Ami très proche de Kylian Mbappé, les deux hommes ont à plusieurs reprises mis en scène leur amitié sur les réseaux sociaux.

Un autre footballeur célèbre, le Brésilien Dani Alves, ancien joueur du FC Barcelone, du PSG et de la Juventus Turin, est accusé de viol par une jeune femme en Espagne. Il y est incarcéré depuis le 20 janvier près de Barcelone.

Egalement accusé de viols, l'international français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle par la justice britannique début janvier. Il sera toutefois rejugé pour deux accusations.