Le joaillier genevois et la fille de l'ancien président angolais

Au moment où le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) accuse, documents à l'appui, la « princesse » Isabel dos Santos d'avoir « siphonné les caisses de l'Angola », la presse helvétique se penche sur les malheurs de l'un des fleurons de l'industrie suisse du luxe, la marque genevoise De Grisogono. Peu connue du grand public, elle a longtemps incarné l'extravagance des hyper riches, oligarques russes ou princes saoudiens qui se bousculaient pour acheter ses bijoux à prix d'or. « Chaque année, ses fêtes au Festival de Cannes attiraient stars de cinéma, paparazzis et top-modèles en décolleté paradant entre les présentoirs », rappelle La Tribune de Genève. Le problème, c'est que son talentueux fondateur, en 1993, l'Italo-Libanais Fawaz Gruosi, n'a jamais été un gestionnaire. De Grisogono perd de l'argent.Lire aussi Angola : Sonangol et Isabel dos Santos en guerre ouverteLire aussi Angola ? Sonangol : Isabel dos Santos dans le viseur de la justiceRachat par une société maltaiseEn 2012, Sodiam, la société publique angolaise de commercialisation des diamants, rachète De Grisogono pour 25,7 millions de francs suisses (23 millions d'euros). Comme Le Point Afrique le révélait en 2017, ce rachat passe par une structure à Malte. Et qui découvre-t-on derrière Victoria Holding Limited ? Sindika Dokolo, le mari d'Isabel dos Santos, la fille de José Eduardo dos Santos, le président de l'Angola de 1979 à 2017....