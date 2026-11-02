Le jeune Niko Iličević entre dans l'histoire de la Bundesliga

Ne lui parlez pas d’âge non plus. Après avoir soufflé ses 16 bougies ce samedi, la pépite de Francfort, Niko Iličević, a égalé un record de précocité en entrant en jeu ce dimanche contre Hambourg dans le championnat allemand.

Un record partagé avec Moukoko

Ce jeune offensif germano-croate était donc l’attraction du Deutsche Bank Park . En plus de fêter une nouvelle victoire 3-1 contre Hambourg, les supporters ont pu découvrir un nouveau crack issu de la formation. En montant au jeu dans les toutes dernières minutes du match, Iličević est entré dans l’histoire en égalant un ancien prodige de Dortmund, Youssoufa Moukoko qui, lui aussi, avait fait ses débuts en Bundesliga à 16 ans et 1 jour. …

LT pour SOFOOT.com