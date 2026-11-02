 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le jeune Niko Iličević entre dans l'histoire de la Bundesliga
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 11:26

Ajouter Boursorama à vos sources

Le jeune Niko Iličević entre dans l'histoire de la Bundesliga

Le jeune Niko Iličević entre dans l'histoire de la Bundesliga

Ne lui parlez pas d’âge non plus. Après avoir soufflé ses 16 bougies ce samedi, la pépite de Francfort, Niko Iličević, a égalé un record de précocité en entrant en jeu ce dimanche contre Hambourg dans le championnat allemand.

Un record partagé avec Moukoko

Ce jeune offensif germano-croate était donc l’attraction du Deutsche Bank Park . En plus de fêter une nouvelle victoire 3-1 contre Hambourg, les supporters ont pu découvrir un nouveau crack issu de la formation. En montant au jeu dans les toutes dernières minutes du match, Iličević est entré dans l’histoire en égalant un ancien prodige de Dortmund, Youssoufa Moukoko qui, lui aussi, avait fait ses débuts en Bundesliga à 16 ans et 1 jour.

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi le Sporting a fait le choix de Paulo Fonseca
    Pourquoi le Sporting a fait le choix de Paulo Fonseca
    information fournie par So Foot 02.11.2026 12:51 

    De Lyon aux Leões . Les larmes de Paulo Fonseca après la victoire contre Angers, cumulées au communiqué du Sporting Portugal qui annonce le départ de Rui Borges, désormais ex-coach des Lisboètes, ne semblent laisser aucun doute sur la prochaine destination du Portugais. ... Lire la suite

  • En Eredivisie, un club mange un 9-0 à domicile
    En Eredivisie, un club mange un 9-0 à domicile
    information fournie par So Foot 02.11.2026 12:45 

    On appelle ça une déculottée. Les supporters de l’Excelsior Rotterdam auraient certainement préféré passer leur dimanche autrement qu’en comptant les buts encaissés par leur équipe. Défait 9-0 par le Twente de Wout Weghorst, le club de Rotterdam n’a pas du tout ... Lire la suite

  • L'aventurier britannique Karl Bushby arrive, le 6 octobre 2026, sur une plage près de Douvres, dans le sud de l'Angleterre, après avoir traversé la Manche à la nage ( @karlcbushby / Zach Guglin )
    Un aventurier britannique accueilli en héros après 28 ans de marche autour du monde
    information fournie par AFP 02.11.2026 12:45 

    Après 28 ans de marche autour du monde et quelque 50.000 kilomètres parcourus, l'aventurier britannique Karl Bushby est arrivé lundi dans sa ville natale de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre, où il a été acclamé par plusieurs centaines de personnes. Cet homme ... Lire la suite

  • Le bel hommage du Paris FC à Pierre Ferracci
    Le bel hommage du Paris FC à Pierre Ferracci
    information fournie par So Foot 02.11.2026 12:29 

    Après-midi chargé en émotions. Alors que le Paris FC avait annoncé son départ le 19 octobre dernier, la rencontre de la dixième journée opposant les Parisiens à Monaco ce dimanche était l’occasion de rendre un dernier hommage à leur désormais ex-président, Pierre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank