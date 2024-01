information fournie par So Foot • 28/01/2024 à 12:48

Le jeune crack Francesco Camarda a suivi Milan-Bologne en Curva Sud

C’est déjà le storytelling de l’année.

Francesco Camarda, attaquant du Milan âgé de 15 ans, a déjà deux rencontres professionnelles à son actif, en Serie A qui plus est : 7 minutes face à la Fiorentina le 25 novembre (match durant lequel il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du championnat), puis 5 contre Frosinone le 2 décembre. Mais dans la vie de tous les jours, il reste un adolescent fan de l’AC Milan : son samedi soir, Camarda l’a passé en compagnie de son père dans la Curva Sud de San Siro, au milieu des ultras, assistant aux penaltys ratés d’Olivier Giroud puis de Theo Hernández, et au match nul de son équipe contre Bologne (2-2).…

JB pour SOFOOT.com