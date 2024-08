Le jeu vidéo chinois "Black Myth" annonce s'être vendu à 10 millions d'exemplaires en trois jours

Le jeu vidéo d'action "Black Myth" lors de son lancement à Shanghai, le 20 août 2024 ( AFP / Hector RETAMAL )

Le jeu vidéo d'action "Black Myth: Wukong", déjà salué comme l'un des jeux chinois les plus réussis, s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement mardi, a-t-il annoncé vendredi sur X.

"+Black Myth: Wukong+ s'est vendu à 10 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes. (Données à 21h00, heure de Pékin, 23 août 2024)", soit 13H00 GMT, indique le compte X du jeu.

Lancé mardi, le jeu a connu l'une des meilleures journées de lancement de l'industrie du jeu vidéo, devenant ainsi l'un des jeux vidéos chinois les plus populaires de l'histoire par le nombre de personnes y jouant sur la plateforme Steam.

Le jeu vidéo d'action "Black Myth" lors de son lancement à Pékin, le 20 août 2024 ( AFP / Pedro PARDO )

C'est aussi bien que les chiffres de vente affichés en mai 2023 par le jeu vidéo "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", qui s'était écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en trois jours, devenant le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga, selon Nintendo.

"Black Myth", qui s'inspire du roman chinois du XVIe siècle "La Pérégrination vers l'Ouest", est un jeu coédité par Hero Games.

Il est considéré comme le premier titre "Triple A" développé en Chine, c'est-à-dire un jeu indépendant à gros budget.

Il est au coeur d'une polémique rapportée par certains joueurs: selon eux, le coéditeur du jeu a demandé cette semaine aux streamers étrangers l'essayant gratuitement de ne pas évoquer certains sujets sensibles comme la politique ou la "propagande féministe".

Le jeu vidéo d'action "Black Myth" lors de son lancement à Shanghai, le 20 août 2024 ( AFP / Hector RETAMAL )

Le coéditeur cite aussi "le Covid-19", "le placement en isolement" et "la quarantaine" comme sujets à ne pas mentionner, des termes qui font référence aux mesures très strictes prises par la Chine durant la pandémie, selon des échanges de mails consultés par l'AFP.

Dans "Black Myth", les joueurs se glissent dans la peau d'un personnage semblable au roi singe Sun Wukong, connu dans le roman originel pour sa force et ses pouvoirs magiques extraordinaires.