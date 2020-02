Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Jazz s'impose au buzzer contre Houston, Portland se défait du Heat Reuters • 10/02/2020 à 10:43









par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est au buzzer que s'est joué ce duel de la conférence Ouest entre Utah et Houston. Les Rockets, qui restaient sur une cuisante défaite à Phoenix, avaient à coeur de se reprendre dimanche devant son public du Toyota Center. Et les Texans ne sont pas passés loin de la victoire. À une seconde et six centièmes de la fin du match, ils mènent 113 à 111 alors qu'il reste un dernier ballon à jouer pour le Jazz. Une opportunité que ne gâche pas Bogdanovic. Le shooter croate vient assassiner Houston d'un tir à trois points au buzzer et offrir à Utah sa 34ème victoire de la saison. Rudy Gobert termine avec 12 points et 15 rebonds. Du côté de Portland, le Heat s'est incliné au Moda Center sur le score de 109-115. Miami devait composer sans Jimmy Butler mais avec Jae Crowder et Andre Iguodala, qui faisaient leur début avec la franchise floridienne hier soir. Ces derniers n'ont pu résister aux Blazers et aux 33 points de Damian Lillard. Parmi les autres rendez-vous de la nuit en NBA, les Knicks perdent à Atlanta après deux prolongations (135-140). Franck Ntilikina a joué et a été auteur de 9 points et 8 passes décisives. Les Sixers assurent à la maison contre Chicago (111-118), Memphis l'emporte à Washington (106-99) et les Clippers s'amusent à Cleveland (133-92).

