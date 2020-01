Le Jazz ne s'arrête plus, Memphis non plus

par Samuel Martin (iDalgo)

Depuis fin décembre, le Jazz de Rudy Gobert domine tous ses adversaires. À Brooklyn cette nuit, le pivot français (22p, 18r) et ses coéquipiers ont fait la différence en première mi-temps (45-59) pour s'imposer malgré une belle performance de Kyrie Irving (32p, 5r, 11p), de retour aux affaires. Utah enchaîne un dixième succès de rang et se classe désormais deuxième à l'Ouest derrière les Lakers. À Memphis, James Harden (41 points) n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe (121-110). La faute à des Grizzlies intouchables depuis 6 matchs, cela leur permet de consolider leur 8e place de la conférence Ouest. À l'Est, c'est Milwaukee qui gouverne. Giannis Antetokoumpo et les siens empochent aisément leur 36e victoire en 42 rencontres face aux Knicks de New York (128-102). Victoire facile également pour les Mavericks sur le parquet des Warriors (97-124). Les Clippers n'ont pas eu le temps de douter non plus pour venir à bout de Cleveland (128-103). En revanche en déplacement à Atlanta, Phoenix s'est fait surprendre par les Hawks (121-110) grâce notamment à un très bon Trae Young (36p, 10p).