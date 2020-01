Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Jazz intraitable face aux Warriors, retour perdant pour Zion Williamson Reuters • 23/01/2020 à 10:14









Le Jazz intraitable face aux Warriors, retour perdant pour Zion Williamson par Samuel Martin (iDalgo) En déplacement chez les Warriors, Utah s'est imposé facilement (96-129). Auteur de 22 points et 15 rebonds, Rudy Gobert permet à son équipe de passer deuxième de la conférence Ouest suite à la défaite des Los Angeles Clippers à Atlanta (102-95). Il était très attendu, Zion Williamson a fait son retour sur les parquets américains la nuit dernière avec la Nouvelle-Orléans. Malgré un belle performance du numéro 1 de la dernière Draft (22p, 7r en seulement 18 minutes), les Pelicans s'inclinent face aux Spurs (117-121). Avec un petit Fournier (12 points), Orlando ne parvient pas à l'emporter face à OKC (114-120). Après le revers à Boston, les Lakers réagissent en venant à bout de New York (92-100). Même constat pour Houston qui renoue avec la victoire face à Denver (121-105). Toronto, Boston, Indiana et Detroit gagnent sans difficulté face à Philadelphie (107-95), Memphis (119-95), Phoenix (87-112) et Sacramento (127-106). Miami a lui eu besoin d'une prolongation pour se défaire de Washington (134-126 ap). Enfin, Chicago reste à la lutte pour les play-offs après son succès aux dépens de Minesota (117-110).

