Le Japon tente d'enrayer la dégringolade du yen

Les autorités japonaises ont tenté mercredi d'enrayer la dépréciation continue du yen, parvenant à stabiliser les cours, même si la tendance reste défavorable.

Vers 21H00 GMT, la devise nippone était quasiment inchangée (+0,02%) face au billet vert, à 147,62 yens pour un dollar.

Plus tôt, elle était descendue jusqu'à 147,82 yens, au plus bas depuis dix mois.

Mercredi, le vice-ministre des Finances chargé des affaires internationales, Masato Kanda, a tenu des propos volontaristes adressés au marché.

"Nous n'écarterons aucune option si les mouvements spéculatifs persistent", a déclaré le responsable. "Il va sans dire qu'il est important que les variations des devises reflètent les fondamentaux."

Le gouvernement japonais était intervenu en septembre et octobre 2022 sur le marché des changes pour soutenir sa devise nationale, qui était alors tombée au plus bas depuis 1990 face au billet vert.

"L'élément spéculatif joue, mais le vrai catalyseur (de la baisse du yen) tient aux divergences de politique monétaire", estime Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex.

Après avoir espéré une inflexion de la trajectoire monétaire de la Banque du Japon (BoJ) après la prise de fonction du nouveau gouverneur Kazuo Ueda, en avril, les cambistes ont déchanté.

L'institution a fait un premier geste, fin juillet, en relevant à 1% le plafond qu'elle fixe pour le taux des emprunts d'Etat japonais à 10 ans, contre 0,5% jusqu'ici, relâchant ainsi quelque peu son étreinte sur le marché obligataire.

Mais la mesure a été jugée symbolique, d'autant que le gouverneur Ueda a encore récemment estimé, fin août, que l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) étant "un peu inférieure" à l'objectif de 2% visé par la BoJ, il était nécessaire de maintenir une politique monétaire très accommodante jusqu'à nouvel ordre.

Dans le même temps, l'inflation rebondit aux Etats-Unis et les membres de la banque centrale américaine (Fed) n'excluent pas de relever encore leurs taux cette année.

L'écart entre le taux directeur de la Fed et celui de la BoJ est le plus important de l'ère moderne.

Pour autant, les analystes de Wells Fargo voient, eux, des signes de changement dans les déclarations récentes d'un membre du conseil de la Banque du Japon, Naoki Tamura, qui a estimé, fin août, que l'objectif des 2% annuels d'inflation, était "clairement en vue".

"Après le rapport du gouvernement japonais", publié la semaine dernière, "selon lequel la déflation pourrait toucher à sa fin, il sera particulièrement important de scruter les commentaires de la BoJ après sa réunion de septembre" (le 21), ont prévenu les analyste de Wells Fargo.

