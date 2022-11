Le Japon sabre l'Allemagne

Héroïque dans le dernier quart d'heure, le Japon a zigouillé l'Allemagne en deux temps (1-2). Un succès qui vient récompenser l'intensité collective exemplaire des Samurai Blue.

Allemagne 1-2 Japon

Rüdiger et paix

Le Doan levé

Tout le monde est au courant. Le Japon est naïf. Un peu tendre. Un peu gentil. Mais il sait jouer au ballon. Parfois, terriblement bien. Quand le destin s'en mêle, à l'image de ce poteau de Gundogan à l'heure de jeu, l'addition peut s'avérer corsée. Explosif et jamais résigné, les Nippons ont livré une seconde période flamboyante pour éparpiller deux buts à un une Allemagne qui commence son Mondial de la pire des façons.Pas de surprise dès l'entame de match. Le Japon débarque avec son habituel esprit: un pressing de dératé, de l'agressivité dans tous les sens et du courage, beaucoup de courage, pour contrer in extremis les frappes successives de Gündoğan, Kimmich et compagnies. Pas flippés pour un sou, les Nippons pensent même déflorer le score dès la 8e minute de jeu, quand Maeda catapulte un centre à ras de terre de Kamada. Mais le but de l'avant-centre japonais est refusé pour une position de hors-jeu. Cueillie à froid, l'Allemagne se bouge enfin le popotin, dans le sillage d'un Rudiger impeccable défensivement et souvent très inspiré dans le jeu long. C'est néanmoins Kimmich qui va briser la glace. Bien aidé par le placement hasardeux de Sakai, le Munichois trouve Süle d'une passe lobée, qui se fait balayer inélégamment par Gonda, le portier des. Gündoğan transforme le penalty qui suit, récompensant plutôt logiquement la domination des siens. L'Allemagne est clairement au-dessus et Havertz, qui récupère un centre-tir de Gnabry, pense doubler la mise de près. La grande perche de Chelsea se voit finalement sucrer son pion, pour cause de hors-jeu évident.Dans sa lancée, ladébute à fond la caisse le second acte. Musiala…