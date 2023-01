Le Japon remporte la Coupe du monde de la pâtisserie à Lyon

L'équipe du Japon célèbre sa victoire à la Coupe du monde de la pâtisserie, le 21 janvier 2023, à Chassieu, près de Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le Japon a remporté samedi la Coupe du monde de la pâtisserie, devant la France et l'Italie, lors du Sirha, le grand rendez-vous des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, à Chassieu, près de Lyon.

Les grandes qualités des pâtissiers japonais sont "l'attention au détail, la persévérance, l'engagement", a souligné le président de la compétition, le célèbre pâtissier-chocolatier français Pierre Hermé.

Le jury a notamment été séduit par leur dessert à partager autour de la thématique du vent et de la légèreté.

Il s'agit de la troisième victoire du Japon depuis la création du concours en 1989, la dernière remontant à 2007.

"Le niveau de la compétition s'élève d'édition en édition, en atteste les résultats si serrés", a déclaré Pierre Hermé.

Dix-sept équipes venues du monde entier --composées chacune d'un chocolatier, d'un expert du sucre et d'un maître glacier-- participaient à cette finale organisée sur deux jours. Plus de 50 pays avaient pris part aux processus de sélection.

Jérémy Massing et Jana Lai, membres de l'équipe française, préparent une création pour la Coupe du monde de la pâtisserie, le 21 janvier 2023, à Chassieu, près de Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le président de l'équipe française, Yann Brys, a exprimé sa déception après cette deuxième place. "Ce n'est pas le résultat qu'on souhait(ait)", a-t-il reconnu: "c'est toujours difficile comme place même si c'est une belle place".

Le prix spécial éco-responsabilité a été attribué au Canada, alors que cette édition était placée sous le thème du changement climatique. Les candidats devaient imaginer leurs créations autour de cette thématique et utiliser des matières premières respectueuses de l'environnement, tandis qu'étaient interdits additifs et colorants.

Les candidats avaient dix heures pour préparer 42 desserts de dégustation --dont des "sucettes glacées"-- et trois pièces artistiques, dont l'une en glace hydrique sculptée.

Les deux dernières éditions avaient été remportées par la Malaisie (2019) et l'Italie (2021). Parmi les vainqueurs des éditions passées, on trouve le Belge Pierre Marcolini (1995) et les Français Christophe Michalak (2002) et Jérôme De Oliveira (2009).