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Le Japon fait vivre un calvaire au Brésil
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 15:38

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Le Japon fait vivre un calvaire au Brésil

Le Japon fait vivre un calvaire au Brésil

Tout ça pour ça. Après avoir traversé le globe pour se rendre à Singapour afin d’y affronter le Japon lors d’un match amical, le Brésil s’est incliné face aux Samurai Blue (3-2). Le choix de Carlo Ancelotti de rajeunir son effectif avec 15 joueurs de moins de 23 ans dans sa liste n’a finalement pas payé.

Le show Vinícius n’a pas suffi

Invaincue depuis sa sortie de route en huitièmes de finale face à la Norvège au Mondial (1-2), la Seleção s’est faite surprendre coup-sur-coup en première période par les buts de Takefusa Kubo (1-0, 15 e ) et de Keito Nakamura (2-0, 19 e ) . Les Brésiliens sont toutefois parvenus à revenir au score grâce à Vinícius Júnior (2-1, 33 e ) qui s’est offert un doublé (2-2, 75 e ) . Mais les Auriverdes ont finalement craqué dans le temps additionnel en encaissant le but de la victoire de Tatsuhiro Sakamoto (3-2, 90 e +1) . Une situation qui a provoqué l’ire d’Ancelotti et du capitaine Raphinha, remplacé par Endrick vingt minutes plus tôt. Pas d’hésitations pour l’arbitre de la rencontre qui a dégainé deux cartons rouges à l’encontre du joueur barcelonais et de son coach (90e+2). Une grosse colère qu’il faudra calmer d’ici mardi puisque le Brésil affrontera Singapour pour un nouvel amical.…

LB pour SOFOOT.com

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