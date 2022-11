Le Japon et la tragédie de Doha en 1993

Pour la première fois depuis 1993, Hajime Moriyasu et le Japon reviennent au Qatar en compétition officielle. Afin d'effacer leur plus grand traumatisme sportif : la tragédie de Doha.

"Je m'étais consacré à mon rêve de Coupe du monde. Nous avons eu tellement de camps d'entraînement que j'ai passé plus de temps avec mes coéquipiers qu'avec ma famille." Hajime Moriyasu

Acte I : tout va bien

Quand il quitte le Parc des Princes, au soir du 17 novembre 1993 , David Ginola est inconsolable. Opposée à la Bulgarie, l'équipe de France quittait la route de la Coupe du monde 1994 sur un coup de Trafalgar signé Emil Kostadinov, pour lequel l'attaquant des Bleus sera à jamais désigné responsable. Ce qu'n'a certainement jamais su, c'est qu'un mois plus tôt, le 28 octobre au Qatar, Hajime Moriyasu, aujourd'hui sélectionneur du Japon, vivait pareil cauchemar.Comme dans toute bonne œuvre de Kōbō Abe, il faut d'abord du contexte. À l'aube des années 1990, le Japon entame en effet sa mue sportive, axée sur le football, dans le sillage de la réussite individuelle de Yasuhiko Okudera ou Kazuyoshi Miura, puis dans la professionnalisation de la J-League, actée en 1992. Dans cette dynamique vertueuse, l'objectif se tourne logiquement vers laaméricaine, ultime point de bascule de cette ascension programmée. Milieu de terrain prometteur avant de devenir tacticien placide, Moriyasu se remémore :Rendez-vous est donc pris à Doha, pour un minichampionnat qualificatif en match unique – aux côtés de l'Arabie saoudite, de la Corée du Sud, de l'Irak, de l'Iran et de la Corée du Nord - organisé par l'AFC. La campagne est d'ailleurs canon pour les Nippons d'Hans Ooft, leaders à une rencontre du terme, dans un système de victoire à deux points (deux succès, un nul, une défaite). Pour rallier les USA, il faut alors simplement l'emporter face aux Irakiens lors de la dernière journée. Tout autre résultat qualifierait Saoudiens et Sud-Coréens, respectivement vainqueurs de l'Iran (4-3) et de la Corée du Nord (3-0). Un effort a priori inutile, puisque de son côté, le Japon mène au score (2-1)… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com