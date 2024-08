Le Japon déploie des avions de chasse après qu'un appareil chinois a "violé" son espace aérien

Photo diffusée le 26 août 2024 par le bureau de l'état-major interarmées du ministère japonais de la Défense montrant un avion de collecte de renseignements Y9 de l'armée chinoise qui aurait violé l'espace aérien du Japon ( Ministère japonais de la Défense / Handout )

Le Japon a déployé des avions de chasse après qu'un appareil militaire chinois eut "violé" son espace aérien, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

Il a été "confirmé qu'un avion chinois a violé l'espace aérien territorial au large des îles Danjo, dans la préfecture de Nagasaki", a affirmé le ministère dans un communiqué, en ajoutant qu'il avait lancé "des avions de chasse en urgence".

L'avion "espion de type Y-9" a pénétré dans l'espace aérien japonais à 11h29 (02H29 GMT) pendant environ deux minutes, a ajouté le ministère.

Il n'y a eu aucun commentaire de la part des autorités chinoises.

Selon les médias locaux, dont la chaîne publique NHK, l'incident marque la première incursion d'un avion militaire chinois dans l'espace aérien japonais.

Le ministère a indiqué que des mesures avaient été prises par les Forces japonaises d'autodéfense, comme "émettre des avertissements" à l'avion, mais la NHK a indiqué qu'aucune arme, telle que des pistolets lance-fusées, n'avait été utilisée comme alerte.

- "Ferme protestation" -

Après cette violation de l'espace aérien, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Masataka Okano a convoqué lundi soir l'ambassadeur par intérim de Chine au Japon auprès duquel il a "émis une ferme protestation", tout en appelant à des mesures pour éviter une répétition de l'incident, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le diplomate chinois a répondu que l'affaire serait signalée à Pékin, selon le ministère.

Les navires japonais et chinois ont déjà été impliqués par le passé dans des incidents concernant des zones contestées, en particulier les îles Senkaku en mer de Chine orientale, aussi appelées Diaoyu par Pékin.

Cette chaîne d'îles a alimenté les tensions diplomatiques et a été le théâtre d'affrontements entre des navires de garde-côtes japonais et des bateaux de pêche chinois.

La revendication de Pékin sur ces îles s'est faite plus affirmée ces dernières années, Tokyo signalant la présence de navires de garde-côtes chinois, d'un navire militaire et même d'un sous-marin à propulsion nucléaire.

Par le passé, il a été confirmé que deux avions non militaires chinois – un avion à hélice et un petit drone – avaient fait une incursion dans l'espace aérien japonais près des îles Senkaku en 2012 et 2017, selon la NHK.

- Hausse des dépenses militaires -

Pékin revendique la mer de Chine méridionale – par laquelle transitent chaque année des milliards de dollars de commerce – presque dans sa totalité, malgré une décision de la Cour internationale selon laquelle son affirmation n'a aucun fondement juridique.

Les îles Danjo sont un groupe d'îlots situés en mer de Chine orientale, au large de la région sud de Nagasaki, au Japon.

Ces dernières années, le Japon a renforcé ses liens de sécurité avec les États-Unis pour contrer le poids croissant de la Chine dans la région, en augmentant ses dépenses de défense et en s'orientant vers l'acquisition de capacités de "contre-attaque".

Dans le même temps, il a aussi renforcé les liens militaires avec la Corée du Sud et les Philippines.

Les tensions entre Pékin et Manille - autre allié de longue date des Etats-Unis - se sont intensifiées ces derniers mois et ont été marquées par une série de confrontations en mer de Chine méridionale.