LE JAPON CONFIRME UN CAS D'UN VIRUS CORONARIEN APPARU EN CHINE TOKYO (Reuters) - Le Japon a confirmé jeudi un cas d'infection à un nouveau virus coronarien apparu en Chine où il est tenu responsable d'une épidémie de pneumonie et a fait un mort. Dans un communiqué, le ministère japonais de la Santé indique qu'un homme âgé d'une trentaine d'années résidant dans la préfecture de Kanagawa, en périphérie de Tokyo, a été contrôlé positif à ce nouveau virus. Le patient présentait une forte fièvre et a été hospitalisé à son retour ce mois-ci de Wuhan, ville chinoise où s'est déclarée une épidémie de pneumonie imputée à un nouveau virus coronarien apparu récemment. A Washington, le département d'Etat américain a publié mercredi une note d'alerte pour la région de Wuhan, appelant notamment les voyageurs se rendant dans la région à éviter tout contact avec les animaux ou des produits animaliers. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a prévenu que le nouveau virus pourrait se propager. Les virus coronariens peuvent provoquer un éventail d'infections allant d'un rhume à des symptômes similaires à ceux du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère). (Chris Gallagher; version française Jean Terzian)

