Le Japon commémore les 11 ans du tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima

Le Japon commémore discrètement vendredi la triple catastrophe du 11 mars 2011, quand l'un des plus violents séismes jamais enregistrés dans le monde a entraîné un tsunami très meurtrier, lequel a aussi provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Pour la première fois, aucune cérémonie d'envergure nationale n'a été organisée cette année en mémoire des victimes, l'Etat japonais ayant décidé de cesser ces commémorations après les dix ans du drame l'an dernier.

Une minute de silence dans le pays est toutefois prévue chaque 11 mars à 14H46 heure locale (05H46 GMT): l'instant où en 2011 un tremblement de terre de magnitude 9.0 a ébranlé tout l'archipel et a été ressenti jusqu'en Chine.

Venue des profondeurs du sous-sol de l'océan Pacifique, au large des côtes nord-est du Japon, la terrible secousse a entraîné un tsunami dont les vagues, parfois hautes comme des immeubles, se sont abattues sur la région.

Bâtiments des réacteur 3 (g) et 4 (c) et des réservoirs d'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi le 5 mars 2022 à Okuma, au Japon ( AFP / Charly TRIBALLEAU )