Le Japon colle aux basques des Pays-Bas

Une première période chiante, une seconde réjouissante, et voilà les Pays-Bas et le Japon dos à dos pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde (2-2). Les Nippons ont recollé deux fois aux Oranje , qui pourront nourrir des regrets.

Pays-Bas 2-2 Japon

Buts : Van Dijk (51 e ) et Summerville (64 e ) pour les Oranje // Nakamura (57 e ) et Kamada (89 e ) pour les Samurai Blue

Une première chose : un match avec les Pays-Bas dans leur tenue orange est toujours un plaisir pour les yeux amateurs de contrastes. Une deuxième : ne jamais aller se coucher après une première période sans saveur. Une troisième : ce n’est pas aujourd’hui que les Néerlandais auront perdu un match de Coupe du monde dans le temps réglementaire — ce n’est plus arrivé depuis 2006. Pour leur entrée dans ce Mondial, les Oranje n’ont pas non plus gagné, concédant le nul dans les derniers instants contre le Japon, qu’ils avaient mis deux fois dans le rétro (2-2) dans un deuxième acte à rebondissements. On en redemande.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com