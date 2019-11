Le jackpot «des personnes aisées», cette étude de l'Insee qui risque de fâcher l'Élysée

Alors que leur mouvement célèbre son premier anniversaire, le constat risque d'avoir un goût amer pour les Gilets jaunes. L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) présentait ce mardi son « portrait social » de la France. Dans ce vaste tableau de l'état du pays (population, marché du travail, qualité de vie, etc.), le chapitre consacré à l'évaluation des mesures socio-fiscales mises en œuvre en 2018 - soit la première année pleine après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 - est sans appel : « Les personnes les plus aisées sont celles qui bénéficient le plus des mesures socio-fiscales, lit-on dans la synthèse. Ce résultat est principalement du fait des réformes qui concernent les détenteurs de capital ».Même si les 10 % de personnes les plus modestes et les 10 % de personnes les plus aisées affichent une augmentation parfaitement symétrique en pourcentage de leur niveau de vie moyen (+ 1,4 %), les chiffres de l'étude (voir infographie) donnent une idée précise de l'ampleur du phénomène, Ainsi, les mesures socio-fiscales déployées en 2018 font grimper beaucoup plus vite - en valeur - le niveau de vie des 10 % de Français les plus aisés (+ 790 € par an en moyenne) que pour le reste de la population (+ 130 € à + 230 € en moyenne). Et si l'on prend en compte les 5 % de Français les plus riches, l'avantage est encore plus marqué (+1 200 €).Enfin, les plus pauvres sont d'autant plus pénalisés que « la hausse des prélèvements indirects (NDLR : taxe sur les produits pétroliers et le tabac) en 2018 pénalise l'ensemble de la population, mais davantage les personnes modestes, à comportement de consommation constant », fait valoir l'institut. Grâce à quelles mesures du début du quinquennat les classes les mieux favorisées tirent-elles leurs marrons du feu ? Via les réformes qui concernent les détenteurs de capital, c'est-à-dire « le remplacement de ...