"Le huis clos, ce n'est pas le vrai football"

Après un long arrêt dû au coronavirus, le football a donc repris dans plusieurs pays, notamment dans les grands championnats européens, où les droits TV comptaient plus que les supporters, forcés à rester dans leur canapé. À quoi rime le foot sans public ? Quelles conséquences pour la suite ? Joueurs, supporter, écrivain, philosophe et syndicaliste répondent.

Le casting

Gennaro Bracigliano, entraîneur des gardiens de l'ASNL

Oualid Zazou, supporter du Raja Casablanca

Benjamin Nivet, retraité, de retour en amateur à l'Étoile de Brou

Renato Civelli, capitaine du CA Banfield, en D1 argentine

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT

Steffen Borge, philosophe norvégien

Mickaël Correia, journaliste, auteur de Une histoire populaire du football

J'ai déjà joué un match à huis clos, c'était horrible. C'était à Montpellier lorsque je jouais à Nancy. J'avais l'impression de jouer un match amical, sauf qu'il y avait trois points en jeu. C'était déroutant. Lorsque tu commences le match, tu es dans ta bulle. Qu'il y ait 80 000 spectateurs comme au Kerala (en Inde), ou 50 lors de ce huis clos à Montpellier, tu te concentres. Mais il y a un effort à faire au niveau de l'adrénaline par rapport à un environnement avec du monde.Pour nous, il y a un désavantage : le Raja, c'est le public. On peut avoir une équipe nulle, mais avec le soutien du stade, le Raja devient le Barça. Nos joueurs le disent, ils sont boostés par les supporters. On l'a vu lors du dernier derby, où on est revenus à 4-4 après avoir été menés 4-1. De manière générale, le huis clos n'est pas une bonne chose. Le foot, c'est l'ambiance. Crier, encourager. La passion. Sans supporters, l'équipe souffre. Si on se retrouve devant une télé à crier, ça ne changera pas le résultat.Pour les équipes qui jouent à domicile et ont une grosse ambiance, il y a moins de pression sur l'adversaire avec un huis clos. C'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com