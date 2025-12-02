Le Honduras sous la pression de Trump pour déclarer le vainqueur de la présidentielle

Le candidat du Parti national à la présidence du Honduras, Nasry Asfura, après avoir voté à Tegucigalpa le 30 novembre 2025 ( AFP / Johny MAGALLANES )

L'autorité électorale du Honduras, mise sous pression par le président américain Donald Trump qui l'accuse d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle où deux candidats de droite sont au coude-à-coude, a reconnu mardi des "problèmes techniques" mais promis de respecter "scrupuleusement la volonté populaire".

Selon le dernier décompte du Conseil national électoral (CNE), l'homme d'affaires Nasry Asfura, 67 ans, qui a les faveurs de Donald Trump, ne devançait que de 515 voix son rival de droite, le présentateur de télévision Salvador Nasralla, 72 ans, après le décompte numérique de 57% des procès-verbaux.

Ce faible écart constitue, compte tenu de la marge d'erreur, une "égalité technique", a indiqué sur X la présidente du Conseil, Ana Paola Hall, demandant "de la patience" aux électeurs. Le dépouillement manuel pourrait durer plusieurs jours.

"On dirait que le Honduras est en train d'essayer de changer le résultat de son élection présidentielle. S'ils le font, ils le paieront cher!", a menacé lundi soir Donald Trump sur son réseau Truth Social, accusant le CNE d'avoir "abruptement cessé de compter" les voix, sans étayer cette affirmation.

Mardi, le Conseil a reconnu dans un communiqué "des problèmes techniques" et le fait que "des paquets de procès-verbaux transmis lors de la nuit électorale sont encore en attente de traitement". Elle "réitère son engagement à ce que la déclaration des résultats respecte scrupuleusement la volonté populaire exprimée par les citoyens", dans le délai imparti par la Constitution d'un mois maximum après le vote.

Le CNE indique mettre "en place un accès public dans un environnement contrôlé pour les médias et les partis politiques afin qu'ils puissent suivre le traitement des informations en temps réel", estimant que "le travail des médias sera fondamental pour tenir le public informé des progrès du dépouillement".

- La gauche sanctionnée -

Les deux candidats sont de leur côté restés optimistes et prudents à la fois. "Les chiffres parleront d'eux-mêmes", a affirmé Nasry Asfura, du Parti national (PN), depuis son quartier général de campagne.

"Je sais que j'ai déjà gagné. Ce matin, on m'a communiqué un chiffre qui me donne l'avantage", a répondu Salvador Nasralla (Parti libéral - PL) aux journalistes, avant de préciser sur X ne pas se proclamer vainqueur mais ne faire "que projeter les résultats".

Dimanche, les Honduriens ont clairement sanctionné la gauche qui gouverne ce pays parmi les plus pauvres d'Amérique latine, miné par la violence des gangs, le trafic de drogue et la corruption. La candidate du parti au pouvoir, Rixi Moncada, 60 ans, est reléguée 20 points derrière les deux leaders.

Elle a dénoncé l'irruption de Donald Trump dans la campagne, déclarant que son soutien à l'ancien maire de Tegucigalpa avait "été perçu par la population comme une forme de coercition".

Des militaires escortent un camion transportant des bulletins de vote vers le Centre logistique électoral de Tegucigalpa, le 1er décembre 2025 ( AFP / MARVIN RECINOS )

L'actuelle présidente Xiomara Castro est arrivée au pouvoir en 2021, plus d'une décennie après le coup d'État contre son époux, Manuel Zelaya, qui s'était rapproché du Venezuela et de Cuba.

Les deux candidats en tête ont mené campagne sur la peur que le maintien de la gauche ne conduise le Honduras à devenir un autre Venezuela, pays dans une crise profonde.

- Ancien président gracié -

Donald Trump, interventionniste dans toute la région, n'a pas hésité à conditionner l'aide américaine à la bonne volonté des gouvernements et à ses affinités avec leurs dirigeants, comme il l'avait fait précédemment en Argentine, au soutien de Javier Milei.

Il a assuré que "les États-Unis ne gaspilleraient pas leur argent" si Nasry Asfura ne gagnait pas.

"Tito (Nasry Asfura) et moi pouvons travailler ensemble contre les +narco-communistes+ et apporter au peuple du Honduras l'aide dont il a besoin", a insisté le milliardaire américain.

Le dirigeant républicain a accordé la grâce de l'ancien président Juan Orlando Hernandez, qui a gouverné de 2014 à 2022 sous la bannière du PN de Nasry Asfura. Il est sorti lundi de sa prison en Virginie-Occidentale où il purgeait une peine de 45 ans de détention pour avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne vers les États-Unis.

Des électeurs consultent les listes électorales dans un bureau de vote à Tegucigalpa, au Honduras, le 30 novembre 2025 ( AFP / MARVIN RECINOS )

"Après presque quatre années de douleur, d'attente et d'épreuves difficiles, mon mari (...) est à nouveau un homme libre", a déclaré mardi son épouse, Ana Garcia de Hernandez, sur les réseaux sociaux.

Une grâce à contre-courant du déploiement militaire de Washington dans les Caraïbes, dans le cadre d'opérations antidrogue visant particulièrement le Venezuela.