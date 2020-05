Le Hertha enrhume Hoffenheim, Leipzig tenu en échec

En parallèle du derby de la Ruhr, il y avait quatre rencontres pour animer ce retour de la Bundesliga. À la maison, le RB Leipzig a dû se contenter d'un point contre Fribourg (1-1), alors que Wolfsburg a arraché un succès tardif sur la pelouse d'Augsbourg (1-2). Pas de quartier à Hoffenheim, où le Hertha n'a fait qu'une bouchée des locaux (0-3), pendant que le Fortuna Düsseldorf et Paderborn s'occupaient d'accoucher du seul 0-0 de l'après-midi.

RB Leipzig 1-1 Fribourg

On avait quitté la bande à Nagelsmann dans la peau d'un qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, on la retrouve dans celle du chasseur d'un Bayern décidé à conserver son titre. Deux mois plus tard, le 3-4-3 du RB Leipzig est toujours aussi bien huilé, mais Schwolow fait lepour empêcher Nkunku, Werner et compagnie de briller. Résultat, Fribourg cueille tout ce petit monde à froid : sur un corner botté par Grifo, Gulde dévie le ballon du talon gauche au premier poteau et trompe Gulacsi (0-1, 33). Lessont même tout près de sanctionner une deuxième fois les locaux avant la pause, mais la tentative de Gunter est trop croisée. Comment se remettre la tête à l'endroit côté Leipzig ? En insistant, à l'image des multiples offensives lancées en seconde période, avant que Poulsen ne parvienne enfin à battre Schwolow d'un coup de caboche (1-1, 77). C'est tout ? Non, dans les dernières longueurs du match, Koch pense offrir un succès inespéré à Fribourg, mais le VAR gâche la fête des visiteurs. Ouf, Leipzig peut souffler, même si le Bayern pourrait les laisser à sept unités.