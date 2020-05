Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Herta Berlin écrase l'Union et remporte le derby Reuters • 22/05/2020 à 23:13









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Herta remporte le derby de Berlin. Les hommes de Bruno Labbadia n'ont fait qu'une bouchée de l'Union (4-0) dans un Stade olympique vide. Les visiteurs ont pourtant résisté une mi-temps, avant que la "Vieille Dame" ne mette un coup d'accélérateur dans le premier quart d'heure de la seconde période. Ibisevic a ouvert le score à la 51e minute avant que Dodi Lukebakio ne double la mise dans la foulée. À l'heure de jeu, Matheus Cunha tuait le match d'une frappe lointaine bien sentie. Une dernière tête victorieuse de Boyata en fin de rencontre et le Herta Berlin enchaîne un deuxième succès de suite avec au moins 3 buts d'écart. L'Union reste 12e au classement et conserve 7 points d'avance sur Dusseldorf, barragiste, alors que le Herta passe devant Cologne et s'empare de la 10e place.

