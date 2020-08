Le héros s'appelle Choupo-Moting

Après avoir été longtemps raillé, Eric Maxim Choupo-Moting a obtenu ce mercredi face à l'Atalanta la juste récompense de son travail acharné et de sa place appréciée dans le groupe. En moins d'un quart d'heure sur le terrain, l'ancien attaquant de Schalke 04 a prouvé qu'il pouvait soigner les maux offensifs parisiens les soirs où Mauro Icardi a décidé de ne pas bouger son postérieur. Qu'on se le dise : le Camerounais n'est définitivement pas une arnaque.

Docteur Choupo et Mister Icardi

Herrera : " Choupo fait chaque entraînement comme le dernier de sa vie "

Le symbole est fou : à l'issue de la rencontre, tous n'avaient d'yeux que pour un homme souvent moqué. Ander Herrera a loué ses mérites lors des traditionnelles réactions d'après-match ; Neymar a même été plus démonstratif en se jetant dans ses bras face aux journalistes du monde entier. De fait, Eric Maxim Choupo-Moting est le sauveur du club parisien. Le symbole est d'autant plus fort que le titulaire légitime au poste, Mauro Icardi, a produit une copie laborieuse dans une rencontre qui dépendait pourtant tant de sa performance. Preuve en est que dans ce type de matchs disputés et brouillons, le PSG doit s'en remettre à des soldats. Choupo-Moting en est un, et les stars de l'effectif parisien lui doivent aujourd'hui une fière chandelle.Dans ce match, il y a tout d'abord un constat, au pire alarmant, au mieux inquiétant. Mauro Icardi, comme lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain - en finale de Coupe de France face à Saint-Étienne (1-0) et en finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon (0-0) - a été fantomatique. Certes, le système à deux attaquants mis en place par Thomas Tuchel n'est pas à l'avantage de l'Argentin. Ce dernier est inutile sur le front de l'attaque car il ne peut ni donner la pleine mesure de ses talents de renard, ni participer au jeu. Mais c'est dans un autre compartiment que l'ancien joueur de l'Inter a pêché face à l'Atalanta ce mercredi : dans la générosité, dans l'envie, dans la capacité à dépasser ses fonctions. Il n'a jamais coupé les centres et n'a tiré qu'une seule fois, et encore la tentative n'était pas cadrée.Eric Maxim Choupo-Moting, à l'inverse, a été exemplaire dans ce domaine. Il est en toute hypothèse moins talentueux