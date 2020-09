Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Hellas Vérone en tête de la Serie A Reuters • 27/09/2020 à 18:23









Le Hellas Vérone en tête de la Serie A par Adonis Vesin (iDalgo) Deux matches, quatre buts marqués, zéro encaissé. Le Hellas Vérone a très bien lancé son championnat de Serie A. Ce dimanche, Andrea Favilli, sur un centre de Faraoni, a été l'unique buteur (57e) de la rencontre entre la formation d'Adrien Tameze et l'Udinese de son compatriote Sebastian De Maio. Sassuolo a marché sur le promu Spezia (4-1). Djuricic (12e), Berardi (64e), Defrel (66e) et Caputo (76e) ont bizuté la formation de Ligurie pour le premier match de Serie A de son histoire. La Spezia a d'ailleurs marqué par le Bulgare Andrey Galabinov (1-1, 30e). Caputo a également signé trois buts refusés pour hors-jeu (20e, 58e, 69e).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.