Le HCR lance un appel de 7,1 milliards de dollars pour son financement 2027

Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a indiqué vendredi à Genève avoir besoin pour 2027 d'un financement de 7,1 milliards de dollars pour protéger les réfugiés et apatrides et faire face aux situations les plus urgentes ( AFP / John MACDOUGALL )

Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a indiqué vendredi à Genève avoir besoin pour 2027 d'un financement de 7,1 milliards de dollars pour protéger les réfugiés et apatrides et faire face aux situations les plus urgentes, dans un contexte de réduction des ressources disponibles et des effectifs.

L'appel du HCR pour 2026 portait sur 8,5 milliards de dollars, mais seuls 2,9 milliards de dollars ont pu être levés.

Le Haut-commissaire aux réfugiés Barham Salih avait averti en octobre que le HCR se voyait demander "à faire l'impossible" alors qu'il est confronté à un énorme manque de financement et un nombre record à travers le monde de réfugiés et déplacés qui dépendent de l'aide humanitaire.

"L'appel est lancé dans un contexte de besoins humanitaires immenses et d'un environnement exceptionnellement difficile pour ce qui concerne le financement. En conséquence, le budget 2027 du HCR priorise les besoins les plus urgents", a souligné l'agence de l'ONU.

Si le financement est obtenu dans son intégralité, le HCR utilisera ces fonds en 2027 pour assurer des services de protection à 13,6 millions de réfugiés et demandeurs d'asile, et à 6,7 millions de déplacés internes.

"Nous voulons également fournir une assistance financière à 3,9 millions de réfugiés et à deux millions de personnes déplacées, et une assistance pour abriter et loger 1,8 million de réfugiés et 850.000 personnes déplacées internes", a indiqué le HCR.

Le monde comptait 117,8 millions de personnes déplacées de force par la guerre ou d'autres formes de violences fin 2025, un chiffre légèrement en baisse par rapport au nombre record de 123,2 millions de déplacés en 2024.

UNHCR is seeking $7.1 billion next year ( AFP / - )

Sur ces 117,8 millions, 35,6 millions relevaient du mandat du HCR, les deux tiers venant de l'Afghanistan, du Soudan, de la Syrie, de l'Ukraine et du Venezuela.

Mais les coupes budgétaires ont obligé le HCR à réduire le nombre de ses employés.

Les États-Unis, traditionnellement premier contributeur du HCR, ont réduit drastiquement leur aide, et d'autres importants donateurs ont également diminué leur contribution.

Depuis 2024, près de 8.000 employés ont quitté le HCR, dont les effectifs ont baissé de près de 20.000 à un peu moins de 12.000.

En 2025, le HCR avait annoncé avoir besoin de 10,6 milliards de dollars et s'est retrouvé avec des fonds disponibles s'élevant à 3,8 milliards. En 2024, sur les 10,8 milliards nécessaires, seuls 5,3 milliards avaient pu être obtenus.

Le porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh, a souligné devant la presse que la stratégie de l'agence consistait toujours à "protéger les personnes contraintes de fuir, réagir très rapidement aux urgences lorsque les crises éclatent et aussi d'une manière cruciale, aider les réfugiés à sortir de la dépendance de l'aide".

L'appel a été lancé avant la conférence annuelle d'annonces de contributions du HCR qui se tiendra mardi à Genève.