Le Havre verrouille un de ses prometteurs défenseurs

C’est sympa la Normandie.

Capitaine mercredi contre le LOSC, Arouna Sanganté vient de prolonger son contrat jusqu’en 2026 du côté du Havre. Passé par le Red Star, le défenseur de 21 ans est arrivé en 2018 en Normandie et n’a plus jamais quitté les Ciel et Marine depuis sa formation. Partisan de la folle performance du Havre, remonté en Ligue 1 en terminant champion de Ligue 2 et meilleure défense du championnat, le Sénégalais a choisi de continuer pendant une année supplémentaire sous les couleurs du club qui l’a révélé. Avec son physique de titan, le défenseur de 21 ans a assuré son poste de titulaire indiscutable la saison dernière avec 35 matchs joués et trois buts marqués, en essuyant des avances de plusieurs clubs prêts à s’offrir ses services, comme le RC Lens en début de mercato.…

AC pour SOFOOT.com