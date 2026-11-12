Le Havre tient son nouveau coach

Signature bouclée. Pressenti ce mercredi pour reprendre le poste laissé vacant depuis le départ de Didier Digard, c’est désormais chose faite : Valérien Ismaël vient de parapher son contrat en tant que nouvel entraîneur du Havre .

Urgence en Normandie

Si la durée du bail et les modalités financières ne sont pas encore connues, le technicien français officiera bel et bien sur le banc du HAC dès le retour de la trêve internationale . Après avoir sillonné l’Europe en passant par l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Turquie et plus récemment l’Angleterre, le globe-trotteur Ismaël arrive donc pour la première fois en France en tant qu’entraîneur pour s’imposer dans le froid normand.…

AP pour SOFOOT.com