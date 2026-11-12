 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Havre tient son nouveau coach
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 19:08

Ajouter Boursorama à vos sources

Le Havre tient son nouveau coach

Le Havre tient son nouveau coach

Signature bouclée. Pressenti ce mercredi pour reprendre le poste laissé vacant depuis le départ de Didier Digard, c’est désormais chose faite : Valérien Ismaël vient de parapher son contrat en tant que nouvel entraîneur du Havre .

Urgence en Normandie

Si la durée du bail et les modalités financières ne sont pas encore connues, le technicien français officiera bel et bien sur le banc du HAC dès le retour de la trêve internationale . Après avoir sillonné l’Europe en passant par l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Turquie et plus récemment l’Angleterre, le globe-trotteur Ismaël arrive donc pour la première fois en France en tant qu’entraîneur pour s’imposer dans le froid normand.…

AP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue des champions de l'UEFA - RC Lens - Sporting CP
    Football-En pleine crise, Lens se sépare de Cahuzac
    information fournie par Reuters 12.11.2026 18:59 

    PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le RC Lens a ‌annoncé jeudi avoir démis Yannick Cahuzac de ses fonctions d'entraîneur au terme d’une période cauchemardesque ​marquée la semaine dernière par une défaite humiliante face à Côme (9-1) en Ligue des champions. "Le Racing ... Lire la suite

  • L’AS Monaco cible un joueur du Barça
    L’AS Monaco cible un joueur du Barça
    information fournie par So Foot 12.11.2026 17:09 

    Un nouveau joueur de la Masia vers la Turbie ? Après avoir définitivement enrôlé Ansu Fati cet été, l’AS Monaco pourrait se tourner vers Alejandro Balde. Pas d’approche concrète, pour l’instant… L’international espagnol de 23 ans n’a disputé que trois rencontres ... Lire la suite

  • Thierry Henry explique pourquoi il ne souriait pas après ses buts
    Thierry Henry explique pourquoi il ne souriait pas après ses buts
    information fournie par So Foot 12.11.2026 16:46 

    Stoïque. Dans le podcast Kampo , animé par Smaïl Bouabdellah, Thierry Henry est revenu sur les raisons pour lesquelles il ne souriait (presque) pas lorsqu’il plantait ses pions à l’époque. « Il y a une explication qui est tout à fait logique dans ma vie… Quand ... Lire la suite

  • Les États-Unis retirent leur équipe du Mondial U17
    Les États-Unis retirent leur équipe du Mondial U17
    information fournie par So Foot 12.11.2026 16:44 

    Pas de Qatar pour les jeunes Américains. D’ici une semaine s’ouvrira au Qatar le Mondial U17, mais ce sera sans les États-Unis. En effet, la fédération américaine de football a envoyé une lettre à ses joueurs, que Reuters s’est procurée, dans laquelle elle déclare ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank