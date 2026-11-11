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Le Havre tiendrait enfin son nouveau coach
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 22:37

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Le Havre tiendrait enfin son nouveau coach

Le Havre tiendrait enfin son nouveau coach

Le sauveur ? Plus de dix jours après l’éviction de Didier Digard (suivi du départ du directeur sportif Demba Ba et du président Jean-Michel Roussier), Le Havre tiendrait enfin son nouveau coach. Selon L’Équipe , les dirigeants du club doyen seraient en train de finaliser l’arrivée de Valérien Ismaël , entraîneur libre depuis son départ de Blackburn (D2 anglaise) en février dernier.

Une première expérience française pour Ismaël

Ismaël, qui connaît bien l’Europe de par ses expériences passées sur des bancs anglais, allemands, autrichiens, turcs ou encore grecs, devrait très probablement connaître sa première mission en France. Et quelle mission : l’ancien défenseur passé par Strasbourg, Lens et le Bayern Munich aura la lourde tâche de relever un club en lambeaux à tous les niveaux, actuel dernier du championnat avec seulement deux points et pas une victoire dans sa besace.…

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