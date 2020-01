Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Havre s'impose 1-0 face à l'Estac Reuters • 27/01/2020 à 23:17









Le Havre s'impose 1-0 face à l'Estac par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Havre a tenu bon en clôture de la 21ème journée de Ligue 2 lundi. Au Stade Océane, les Ciel et Marine ont disposé de Troyes sur le score de 1 à 0. Un succès primordial pour les hommes de Paul Le Guen qui leur permet de se glisser discrètement dans le top 5 du championnat. Eux qui ont récolté seulement quatre points sur leurs trois dernières rencontres en Ligue 2. Et les Normands ont du batailler pour arracher ces trois points si précieux. Après un début de match fermé, le HAC ouvre le score à la 22ème minute. C'est Barnabas Bese qui donne l'avantage à ses coéquipiers sur la seule et unique frappe de la première période du côté havrais. Troyes tente de revenir dans la partie. Les Aubois poussent jusqu'à la 90ème minute où ils croient égaliser grâce à un but contre son camp de ce même Bese. Un but refusé par Sylvain Palhies en raison d'une position de hors-jeu d'un Troyen. L'Estac enchaîne un deuxième revers à l'extérieur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis août 2018.

