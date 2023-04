Le Havre roule vers la Ligue 1, Sochaux décroché

En assurant le strict minimum à Nîmes (1-0), Le Havre entrevoit toujours plus les portes de la Ligue 1. Sochaux n'a en revanche plus beaucoup de carburant, cédant ainsi devant Pau (2-3), à Bonal. Tandis que le Dijon de Pascal Dupraz en est à 4 points pris sur 6 possibles en une semaine.

Le Havre y est presque.

Un peu plus au ralenti ces dernières semaines, le leader havrais a joué un bien mauvais tour au relégable nîmois (1-0) , grâce à un penalty transformé par Victor Lekhal dans le temps additionnel de la première période. À noter que Pablo Pagis aurait pu accrocher un point pour les Crocos, mais son coup franc s’est écrasé sur le poteau extérieur à quelques secondes du coup de sifflet final. Avec une marge de huit points sur les Girondins, les Normands engrangent et sont aux portes de la Ligue 1. Alors que Metz n’a pas laissé Bordeaux plier la course à la deuxième place, leur poursuivant Sochaux s’est littéralement pris les pieds dans le tapis à domicile contre Pau (2-3) , équipe capable de performances surprenantes face aux pensionnaires du haut de tableau. D’une fébrilité sans équivoque, les Doubistes n’ont jamais su répondre à des Béarnais bien plus tranchants sur leurs offensives et portés par l’altruisme de Mons Bassouamina (double passeur), malgré la réduction de l’écart de Tony Mauricio… de la tête, ça ne s’invente pas, puis à l’égalisation de Skelly Alvero. Le longiligne milieu sochalien a en effet offert le penalty de la victoire à Yanis Begraoui, sur le gong.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com