Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Havre piège Guingamp Reuters • 12/09/2020 à 17:42









Le Havre piège Guingamp par Matthieu Cointe (iDalgo) L'En Avant Guingamp pourra nourrir des regrets. Les hommes de Mehmed Baždarevi? se sont inclinés face au HAC au stade de Roudourou ce samedi lors de la 3ème journée de Ligue 2 (1-3). Avec 20 tirs tentés et de multiples occasions manquées, les Rouge et Noir auraient pu espérer obtenir un meilleur résultat contre une équipe du Havre diminuée. Héros de la rencontre, Jamal Thiaré a marqué un doublé en première période, avant que Jérémy Mellot n'inscrive un but contre son camp. Matthias Phaeton a réduit l'écart en fin de rencontre. L'EAG n'a toujours pas remporté un match depuis le début de la saison (1 nul, 2 défaites) et pointe à la 16ème place du classement. De son côté, l'équipe de Paul Le Guen remporte une deuxième rencontre consécutive et grimpe sur le podium.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.