information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 11:50

Le Havre perd un de ses atouts majeurs

Une bonne grosse tuile.

En plus de la défaite ce dimanche contre Brest, Le Havre a également appris que l’un de ses milieux de terrain phares, Oussama Targhalline, serait absent deux mois. Selon Paris-Normandie , le jeune Marocain de 21 ans souffre de douleurs à la hanche depuis l’échauffement du match contre les Bretons. Son absence devrait peser lourd sur les épaules des Normands pour les semaines à venir. Celui qui fut le héros de la finale de la CAN U23 en juillet dernier contre l’Égypte devrait être remplacé par Abdoulaye Touré, ancien joueur de Nantes et du Genoa, à son poste.…

ARL pour SOFOOT.com