Le Havre perd deux points à Lyon

Incapable de transpercer la défense havraise, l'OL a concédé deux nouveaux points contre Le Havre (0-0), ce dimanche au Groupama Stadium. La première victoire en Ligue 1 cette saison attendra pour les Gones.

Lyon 0-0 Le Havre

Deux semaines après l’humiliation contre le Paris Saint-Germain et les remontrances du capo des Bad Gones, six jours après avoir remercié Laurent Blanc et au lendemain de l’officialisation de Fabio Grosso – son remplaçant –, l’Olympique lyonnais retrouvait la pelouse ce dimanche soir avec un double objectif : mettre dans le rétro ces quinze jours ultra-agités et entamer sa remontée au classement, que ce soit avec la manière ou non. Deux objectifs plus ou moins remplis, puisqu’à défaut de se rassurer ou de s’imposer, les Gones ont décroché un point qui leur permet de ne plus être lanterne rouge. L’un des seuls points positifs de cette longue soirée.

La peur dans la peau

Pour son seul et unique match sur le banc de l’OL avant de céder sa place à Grosso, Jean-François Vulliez et Jérémie Bréchet profitent du retour de suspension d’Alexandre Lacazette pour retrouver du poids offensif qui compense les absences derrière (Caleta-Car, Lovren), les obligeant à aligner Clinton Mata avec Sinally Diomandé en défense centrale. Problème, le capitaine lyonnais se distingue dès les premières minutes en récoltant un carton jaune pour une faute sur Josué Casimir (5 e ).…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com