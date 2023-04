Le Havre ne se foule plus, Sochaux sombre, Nîmes coule

Quasiment promu en Ligue 1, Le Havre avance au ralenti, en témoigne son nul vierge face à QRM (0-0). Sochaux a quasiment dit adieu à la montée suite à son revers surprenant à Laval (0-2), qui croit à nouveau au maintien. Nîmes a dégusté chez le Paris FC (0-3), et devrait accompagner Niort en National.

Le Havre au petit trot.

Avec sept points d’avance sur son premier poursuivant, le HAC peut se permettre de laisser des points en route. Après le succès ric-rac à Nîmes, c’est précisément ce qui s’est passé au stade Océane, pour la réception de QRM et de son bilan équilibré en milieu de tableau (0-0) . Au terme d’une purge peu gouleyante (un tir cadré), ce sont même les Havrais qui ont eu chaud, voyant Lekhal sauver la patrie sur sa ligne après un double sauvetage de sa défense et une barre trouvée par les (autres) Normands. En déplacement à Laval, Sochaux a tout simplement sombré (1-2) , laissant la montée directe s’éloigner à six points, après la victoire messine dans le Forez. Impuissants malgré une possession oppressante, les Doubistes voient d’abord Elisor profiter d’une récupération haute, avant de se faire contrer de manière létale par les Tango. Sur un corner repoussé, Adéoti oriente sur Seidou, au départ et à la quasi conclusion de l’action, qui bute sur Prévot. Manque de bol, Bobichon rôde et ensoleille un peu plus l’après-midi des Mayennais. Sochaux réduira bien l’écart par Doumbia, mais le constat est le même. Laval, de son côté, entrevoit Annecy, à deux points.…

