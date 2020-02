Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Havre concède le nul à Grenoble Reuters • 03/02/2020 à 23:38









Le Havre concède le nul à Grenoble par Matthieu Cointe (iDalgo) Grenoble et Le Havre se séparent sur un match nul pour ce premier match de la 23e journée de Ligue 2. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager au bout des 90 minutes dans un match globalement équilibré. Jamal Thiare a ouvert le score à la 53e minute de jeu pour les Havrais et inscrit son cinquième but en championnat. Son équipe a presque tenu jusqu'au bout, mais Victor Lekhal s'est rendu coupable d'une main dans sa surface à la 85e minute de jeu. Jessy Benet ne s'est pas fait prier pour transformer le pénalty permettre à Grenoble de décrocher le point du nul. Le Havre manque l'occasion de monter sur le podium et prend la cinquième place du championnat. Les Grenoblois sont quant à eux 10e, à six points de leur adversaire du soir, premier barragiste.

