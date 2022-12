Le Havre-Bordeaux, choc de (futurs) promus ?

Idéalement placés pour la montée en Ligue 1 (premier et deuxième), le HAC et les Girondins doivent cependant conforter leur rang : la moitié du championnat de Ligue 2 n'est pas encore passée, et d'autres clubs poussent derrière eux. Raison pour laquelle cette opposition entre équipes de tête comptant pour la seizième journée peut valoir cher, très cher.

Dans une dimension parallèle, les dirigeants de Bordeaux seraient sûrement en train de râler actuellement si un match leur était imposé ce 26 décembre 2022. Leur équipe serait en effet toujours en Ligue 1, peut-être même se battrait-elle pour les premiers rôles, et l'effectif serait diminué en raison de la Coupe du monde à peine achevée à laquelle quelques cadres auraient participé. En 2018, trois Girondins étaient par exemple présents en Russie. Mais dans le monde réel, le club au scapulaire - le sixième de France à avoir envoyé le plus de joueurs en sélection hexagonale, depuis 1904 - est tombé en deuxième division et n'a désormais qu'un seul objectif : remonter dans l'élite, au plus vite.

Jour de match !Jour de choc en @Ligue2BKT ! ?⚪Ce soir les Girondins se déplacent au Havre pour un duel au sommet du championnat ? #HACFCGB pic.twitter.com/hkSLPYMIlt

Grippes : 8-1, avantage Girondins

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 26, 2022En Ligue 2, l'entité représente aujourd'hui celle qui a le plus formé d'éléments ayant participé à un Mondial avec l'EDF (huit : Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Rio Mavuba, Marc Planus, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Philippe Bergeroo et Alain Giresse). Suivent Sochaux et Saint-Étienne (sept), puis Le Havre (six : Steve Mandanda, Benjamin Mendy, Paul Pogba, Jean-Alain Boumsong, Pascal Chimbonda et Vikash Dhorasoo). Le HAC, justement, est l'adversaire qui se présente dans un choc comptant pour la seizième journée de championnat. Un choc, oui, puisqu'il oppose le leader du classement à son dauphin et que les deux rivaux visent la même chose : la montée en Ligue 1.D'un côté, donc, le premier de la classe : avec quatre unités d'avance et même cinq sur le troisième, Le Havre affole les compteurs (une seule défaite concédée au début du mois d'août, meilleure défense avec seulement six buts encaissés et meilleure attaque avec 24 réalisations… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com