Le Havre accroché par Amiens, Bordeaux déroule contre Dijon

Après la victoire de Sochaux contre l’AS Saint-Étienne en milieu d’après-midi, les neuf autres rencontres de la 20e journée de Ligue 2 se tenaient ce samedi. Leader du championnat, Le Havre (1er) affrontait Amiens (6e) pour le choc de la soirée. Une rencontre où les Normands ont été vite poussés à la faute avec le but contre son camp de Lekhal (10e). Incapable de réagir pendant longtemps, Le Havre a fait preuve de grosses ressources mentales pour arracher un match nul 1-1 avec l’égalisation de Thiaré (88e). Le Havre reste leader et Amiens pointe toujours au sixième rang. Dans le même temps, Bordeaux n’a fait qu’une bouchée du 16e et premier non relégable Dijon. Avec un doublé de Barbet (12e et 56e) et un but de Bakwa (60e), les Girondins reviennent à sept points du leader et surtout consolident leur deuxième place. Accrochant Valenciennes (1-1), le FC Metz manque le coche et reste quatrième juste devant Bastia (5e) qui a battu sur le fil Grenoble (7e) 1-0. Dans les autres matchs, Guingamp a battu Rodez (1-0) tout comme Quevilly Rouen s’est offert le Paris FC (3-1). Enfin, Nîmes double son adversaire du soir Niort (3-2) ainsi que Saint-Étienne (19e) et n’est plus lanterne rouge.

